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Газета.ру

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Искусственный интеллект расшифровывает древний свиток, сожженный Везувием

Искусственный интеллект расшифровывает древний свиток, сожженный Везувием

Ученые научились использовать искусственный интеллект для расшифровки обугленных древних свитков. Так, когда взрыв от извержения Везувия достиг Геркуланума в 79 году нашей эры, он сжег дотла сотни древних свитков в библиотеке роскошной виллы и похоронил римский город под пеплом и пемзой.

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