Искусственный интеллект расшифровывает древний свиток, сожженный Везувием

Ученые научились использовать искусственный интеллект для расшифровки обугленных древних свитков. Так, когда взрыв от извержения Везувия достиг Геркуланума в 79 году нашей эры, он сжег дотла сотни древних свитков в библиотеке роскошной виллы и похоронил римский город под пеплом и пемзой.
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