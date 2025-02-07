Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр холявка
    СВЕТЛЕЙШИЙ стал угасать?«За Азербайджан о...
  • Bogdan Stupin
    "СВОЛОЧИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ!" Ну, ежели это сказано всерьез, то, как говорится, пардон... В публикации как раз и говорится...«Не надо врать, ч...
  • Alex Nемо
    которого пока даже на горизонте не предвидится..."Фуд сити" и "Сад...

"Фуд сити" и "Садовод" в обмен на "Русский дом": Простое решение на экстремальное хамство Алиева

"Фуд сити" и "Садовод" в обмен на "Русский дом": Простое решение на экстремальное хамство Алиева

Андрей Ревнивцев Как и предполагалось, в Азербайджане закрыли "Русский дом", который работал в Баку с 2009 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Депортировать всю азердиаспору, закрыть этот гадюшник- притон всех барыг « садовод», закрыть сеть Фудсити , все азеррестораны и харчевни, выгнать их с рынков. Пусть папу Алиева кормят своими помидорами. Только детские меры в ответ на хамство. Лишить всех соцпособий все азераулы, пусть Алиев их к себе на шее посадит. Хватит кормить х
Ответить
12 час.
ninikooo Митусова
врагов
Ответить
12 час.
Alex Nемо
которого пока даже на горизонте не предвидится...
Ответить
4 час.
наверх