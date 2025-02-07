"Фуд сити" и "Садовод" в обмен на "Русский дом": Простое решение на экстремальное хамство Алиева

ninikooo Митусова

Депортировать всю азердиаспору, закрыть этот гадюшник- притон всех барыг « садовод», закрыть сеть Фудсити , все азеррестораны и харчевни, выгнать их с рынков. Пусть папу Алиева кормят своими помидорами. Только детские меры в ответ на хамство. Лишить всех соцпособий все азераулы, пусть Алиев их к себе на шее посадит. Хватит кормить х