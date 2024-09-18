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Пожар произошел в частном секторе Алматы

Пожар произошел в частном секторе Алматы

Загорание кровли  бани произошло на территории частного дома в Наурызбайском районе. В пресс-службе МЧС РК сообщили, что огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и ликвидировали возгорания на площади 25 квадратных метров.

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