Пожар произошел в частном секторе Алматы

Загорание кровли бани произошло на территории частного дома в Наурызбайском районе. В пресс-службе МЧС РК сообщили, что огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и ликвидировали возгорания на площади 25 квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии