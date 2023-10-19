Нифонтов или нет. Эксперты гадают, сменится ли в Алтайском крае министр спорта

По данным СМИ, вероятнее всего новым главой минспорта станет Иван Нифонтов Депутат АКЗС, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов может занять пост министра спорта уже в ближайшее время.