АиФ: Российские звезды-иноагенты покинули Израиль накануне атаки Ирана

После начала СВО из России уехали многие знаменитости, которые выбрали своей новой родиной Израиль. По информации Telegram-канал Brief, некоторые из них уехали из стран прямо перед тем, как ее атаковал Иран.
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