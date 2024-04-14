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АиФ: Российские звезды-иноагенты покинули Израиль накануне атаки Ирана

АиФ: Российские звезды-иноагенты покинули Израиль накануне атаки Ирана

После начала СВО из России уехали многие знаменитости, которые выбрали своей новой родиной Израиль. По информации Telegram-канал Brief, некоторые из них уехали из стран прямо перед тем, как ее атаковал Иран.

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Комментарии
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карла карлова
Как дерьмо в проруби мотыляютя туда- сюда,противные до безобразия эти приспособленцы.Они везде чужие и везде предатели.
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16 час.

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