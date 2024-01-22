Первый вице‑премьер Забайкалья отправится на СВО добровольцем

РИАМО - 22 янв. Первый вице-премьер Забайкалья, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров принял решение отправиться в зону спецоперации на Украине в качестве добровольца, пишет «Московский комсомолец».
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