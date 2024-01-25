Мошенники научились подделывать голоса начальников для выманивания денег

В России с начала 2024 года растет число случаев, когда мошенники используют аудиодипфейки. Одна из таких ситуаций — когда мошенники подделывают голос руководителя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование F.
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