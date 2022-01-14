Племянник Назарбаева Абиш остается первым зампредом КНБ Казахстана, но находится в отпуске

АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба ведомства.
АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба ведомства.
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