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Общественная служба новостей

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Bloomberg: IBM поставила ультиматум своим удаленщикам, чтобы вернуть их в офисы

IBM обратила с требованием к своим сотрудникам, осуществляющим работу удаленно. Представители компании поставили перед ними ультиматум: либо они должны частично работать в офисе, либо уйти со своих должностей.

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