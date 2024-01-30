Bloomberg: IBM поставила ультиматум своим удаленщикам, чтобы вернуть их в офисы

IBM обратила с требованием к своим сотрудникам, осуществляющим работу удаленно. Представители компании поставили перед ними ультиматум: либо они должны частично работать в офисе, либо уйти со своих должностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии