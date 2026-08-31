Маск готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России

Американский бизнесмен в разговоре с украинским экс-министром Федоровым допускал применение Starlink для ударов дронов по территории России, но назвал это политическим вопросом для Белого дома.
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