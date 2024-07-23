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Овечкин готовится к возвращению в Россию: в США для него будущего нет

Овечкин готовится к возвращению в Россию: в США для него будущего нет

Александр Овечкин, звездный нападающий «Вашингтон Кэпиталз», выразил желание вернуться в Россию после завершения карьеры в НХЛ, отметив, что чувствует себя комфортнее на родине, несмотря на успешную карьеру в США.

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