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Нефтегазовые компании не хотят облагать налогом на сверхприбыль

Нефтегазовые компании не хотят облагать налогом на сверхприбыль

Нефтегазовые компании не хотят облагать налогом на сверхприбыль Наталья МарковаМинистерство финансов России выразило свое несогласие с идеей нового налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, предложенной группой депутатов Государственной Думы.

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