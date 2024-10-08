ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Наталья Сергунина: Москва получила международную технологическую премию

Наталья Сергунина: Москва получила международную технологическую премию

Поддержка правительства Москвы позволяет создавать новые рабочие места Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, стартовавший при поддержке мэра Москвы проект «Лидеры цифровой трансформации» был отмечен международной премией Global Innovation & Tech Excellence Awards, следящей за мировыми проектами в сфере современных технологий.

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