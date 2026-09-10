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На Дальнем Востоке и в Арктике построят 32 туртропы

На Дальнем Востоке и в Арктике построят 32 туртропы

Их общая протяженность составит 380 км Сейчас ведется работа по подготовке гидов и проводников, которые будут сопровождать туристов по тропам в Арктике и на Дальнем Востоке.

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