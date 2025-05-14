Мерц пригласил Трампа в Бад-Дюркхайм, где жили предки президента США REUTERS Новоиспеченный немецкий канцлер Фридрих Мерц пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в немецкий город Бад-Дюркхайм, где жили бабушка и дедушка американского лидера до эмиграции в США в конце XIX века.
«И я поеду с ним»: Мерц решил напомнить Трампу о его германских корнях
Комментарии
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Влад Владимиров
Все эти западные лидеры и еже с ними мне напоминают тут несмышлёных дилетантов... Всегда они тупят как олухи тупые. Считая Россию-матушку здесь несмышлёным практикантом...
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14 час.
ВАЛЕРИЙ
Что ж, клоун фридРих ?,- полный вперёд! Шестерки подыхают первыми, и твоя очередь подходит ))))
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ТЫ, МЕРЦ, БОЛЬШЕТ ПРО ДЕДА ШПАРЬ !!!
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11 час.
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