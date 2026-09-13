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Регионы России

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Трамп допустил возможность контроля США над иранской нефтью

Трамп допустил возможность контроля США над иранской нефтью

Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье вечером высказал предположение, что в обозримом будущем США могут установить контроль над добывающимся на территории Ирана нефтяным топливом.

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