Советник Гагин: в подземельях Авдеевского коксохимического завода укрылись бойцы

На Авдеевском коксохимическом заводе остались украинские военнослужащие. Они спрятались в подземных укрытиях, как делали их предшественники на мариупольском комбинате «Азовсталь», сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии