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Россиянам посоветовали продукты для восполнения дефицита клетчатки

Россиянам посоветовали продукты для восполнения дефицита клетчатки

Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества рекомендовали добавлять в рацион продукты с повышенным содержанием клетчатки.

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