Трамп не продлил лицензию для расчетов за энергоресурсы РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт затруднилась ответить на вопрос, продлил ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лицензию, которая позволяет западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии