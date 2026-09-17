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SPORT24.ru

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Известный португальский агент Барбоза стал представителем Тюкавина

Известный португальский агент Барбоза стал представителем Тюкавина

Известный португальский футбольный посредник Паулу Барбоза стал представителем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина за пределами России.

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