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Орловские новости

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Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.

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