Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.