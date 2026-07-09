Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.
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