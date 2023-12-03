Глава МО Шойгу раскрыл ближайшую тактику ВС России в зоне СВО

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу раскрыл ближайшую тактику ВС России в зоне проведения специальной военной операции.
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