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Дикий Юг - Природа Юга России

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ВСУ могут атаковать ракетами F-16 Москву и Петербург

ВСУ могут атаковать ракетами F-16 Москву и Петербург

Фото: ianed.ru Военные эксперты России внимательно отслеживают передачу Соединенными Штатами истребителей F-16 Вооруженным Силам Украины, поскольку данные самолеты способны наносить удары крылатыми ракетами по центральным регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

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