Поляк избил своего земляка, приняв его за украинца

WP: в Польше мужчина сломал нос прохожему, приняв его за украинцаВ польском городе Лодзь поляк избил прохожего, приняв его за украинца.
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