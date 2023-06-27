Их не отлавливают: почему в Новой Москве появилось много змей

Змеи на фоне жары приползают к домам в Новой Москве с целью охладиться и найти воду для питья. Об этом сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Змеи на фоне жары приползают к домам в Новой Москве с целью охладиться и найти воду для питья. Об этом сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
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