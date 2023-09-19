Флот НАТО может атаковать Крым. Чем еще угрожает британец Уоллес

Александр Николаевич ДАВАЙТЕ по сществу! ПОТЕРЯ Крыма, как было, так и ЕСТЬ - Это потеря России. ЭТО самое уязвимое "подбрбрюшье! Через него пиндоссы нам могут все КИШКИ выпустить!!!

Р Роман При нападении на Крым наглосаксам будет пи@дец,особенно мелкобритам!!!Они должны получить по полной программе в первую очередь!!!Пора уже наши "мультики" показать в полной красе!!!