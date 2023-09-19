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Флот НАТО может атаковать Крым. Чем еще угрожает британец Уоллес

Флот НАТО может атаковать Крым. Чем еще угрожает британец Уоллес

Политолог Карине Геворгян, общаясь, надо заметить, не с российским, а с белорусским СМИ - информагентством «БелТА» - подняла очень важную тему: «Давайте подождем немножко.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ДАВАЙТЕ по сществу! ПОТЕРЯ Крыма, как было, так и ЕСТЬ  - Это потеря России. ЭТО самое уязвимое &quot;подбрбрюшье! Через него пиндоссы нам могут все КИШКИ выпустить!!!
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13 час.
Р
Роман
При нападении на Крым наглосаксам будет пи@дец,особенно мелкобритам!!!Они должны получить по полной программе в первую очередь!!!Пора уже наши &quot;мультики&quot; показать в полной красе!!!
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1 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Если они нападут на Крым,  это будет их последним действием. А также сама Англия пойдет на дно от Сармата. Вдадимир
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1 час.

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