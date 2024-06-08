Все, что вам нужно знать о лете 2024 года: насколько жарким оно будет и побьет ли рекорды?

Эксперты расходятся во мнениях, какую температуру ждать в этот теплый сезон. В каких регионах стоит рекордная жара? Начало лета удивило россиян высокой температурой — во многих регионах поставлены суточные рекорды.
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