Оперативники задержали двух торговцев амфетамином в Хакасии

Операция правоохранительных органов привела к задержанию двух местных жителей - 26-летнего мужчины и 27-летней женщины, которые обвиняются в сбыте синтетических наркотиков амфетаминовым группам посредством тайных закладок.
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