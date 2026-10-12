I'll Never Watch "Scream" The Same Way After Hearing Skeet Ulrich's Behind-The-Scenes Stories

Thirty years after Scream hit theaters, we sat down with Billy Loomis himself to hear about the intense finale shoot, working with Wes Craven, and his chemistry with Matthew Lillard.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым