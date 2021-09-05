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Почему необходимо превратить нынешние 1000 рублей в 1 рубль всего))

Почему необходимо превратить нынешние 1000 рублей в 1 рубль всего))

В данной статье речь пойдет о российской национальной валюте) Вот вы задумывались, что можно купить на 1 копейку?)) Смешно даже об этом говорить, да?)) Ничего)) Так же само, как и на один рубль ничего уже (причем уже очень и очень давно) не купишь)) На 10 рублей ещё можно что-то купить)) Коробок спичек, к примеру) Получается, что и у одной копейки и одного рубля нет никакой покупательской ценности)) Нет покупательской возможности)) Ну и соответственно получается, что они лишены какого-либо смысла вообще) Да и это вообще ненормально и неправильно, на самом деле, когда на 1 единицу национальной валюты (в нашем случае на один рубль) ничего нельзя купит) Всем известная поговорка «копейка рубль бережет» давно уже потеряла всякий смысл) Царский рубль.

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Александр Раевский
Гладко было на бумаге, да забыли про оврани!!! При деноминации любой валюты происходит увеличение цен на все продукты и снижается уровень жизни!!! То, что стоило 1000 рублей, некоторое время действительно будет стоить 1 рубль, а затем, когда все вроде бы привыкнут, станет стоить 1,1 рубля, а затем и 1,2 и т.д.... В рвночной экономике все эти деноминации весьма опасная штука!!! Жадность торгашей безгранично, - это надо помнить всегда!!!
Сергей Дмитриев
Наконец-то объявился мальчик, который крикнул: "Рубль-то голый!" Как такую денежную мякину допустила команда из б/у-лучших финминистров и Ко? Трудно представить кэш из таких портянок в 1000 рЭ

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