ЦРУ безуспешно пытается восстановить агентурную сеть в Китае — WSJ

После того как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.
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