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ЦРУ безуспешно пытается восстановить агентурную сеть в Китае — WSJ

ЦРУ безуспешно пытается восстановить агентурную сеть в Китае — WSJ

После того как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Китайцы, наверное, наградили своих црушных предателей по-демократически? Вот и нет желающих поработать на благодетелей. Нашим бы так поработать со своими либеральными воздыхателями американской демократии, чтобы навсегда отбить желание становиться предателями!
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