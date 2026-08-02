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Фредерик Вассёр: Ferrari продолжит агрессивную программу обновлений

FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда намерена сохранить высокий темп модернизации машины до конца сезона-2026 и продолжит работать над устранением главого недостатка SF-26 – недостаточной мощности двигателя.

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