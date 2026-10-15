Прошлый век стал самым трагичным, запоминающимся и ярким для человечества. Были войны, были важные научные и исторические открытия, были великие люди — история XX века так многогранна, что всего и не упомнишь.
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