PLOS One: кораллы издают звуки, меняющиеся в зависимости от положения Луны

Американские ученые из Агентства перспективных исследовательских проектов по энергетике и других государственных ведомств обнаружили, что коралловые рифы испускают различные звуки, которые меняются по мере восхода и захода Луны.
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