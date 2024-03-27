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PLOS One: кораллы издают звуки, меняющиеся в зависимости от положения Луны

PLOS One: кораллы издают звуки, меняющиеся в зависимости от положения Луны

Американские ученые из Агентства перспективных исследовательских проектов по энергетике и других государственных ведомств обнаружили, что коралловые рифы испускают различные звуки, которые меняются по мере восхода и захода Луны.

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