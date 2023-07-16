Названа «тревожная» версия гибели батискафа «Титан»: желание сэкономить

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который погиб в катастрофе 18 июня вместе с четырьмя платящими пассажирами своей компании, усовершенствовал уникальный дизайн “Титана», который, как он надеялся, станет новым отраслевым стандартом.