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Названа «тревожная» версия гибели батискафа «Титан»: желание сэкономить

Названа «тревожная» версия гибели батискафа «Титан»: желание сэкономить

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который погиб в катастрофе 18 июня вместе с четырьмя платящими пассажирами своей компании, усовершенствовал уникальный дизайн “Титана», который, как он надеялся, станет новым отраслевым стандартом.

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