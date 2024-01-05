Владимир Путин поручил сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры

Владимир Путин по итогам пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы.
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