ВС РФ нанесли новые удары по целям на Украине. Помимо прочего, «Герани» традиционно не обошли своим вниманием Киев, где был атакован крупный узел магистральной электросети, после чего в украинской столице остановилась работа метро и другого электротранспорта.
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