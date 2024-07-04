Минфин разместил ОФЗ выпуска 29025

Спрос на облигации федерального займа выпуска 29025 (ОФЗ-ПК) составил 192,022 млрд. рублей. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпускеСпрос на облигации федерального займа выпуска 29025 (ОФЗ-ПК) составил 192,022 млрд.
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