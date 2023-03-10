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Полянский: Россия вскоре распространит в СБ ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов «Северных потоков»

Полянский: Россия вскоре распространит в СБ ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов «Северных потоков»

Москва в скором времени распространит в Совете Безопасности ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток».

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