Адвокат Данилов объяснил, как именно коллекторы будут работать через госуслуги

С 1 февраля возможности общения с должниками серьёзно ограничат и регламентируют.С 1 февраля в России вступают в силу поправки в законы, призванные урегулировать и регламентировать взаимоотношение коллекторов с должниками.
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