Найдите в себе смелость отказать: 6 способов не попасть в ловушку мошенников

Каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни сталкивался с мошенничеством. Множество советов уже было рассказано, но технологии не стоят на месте: мошенники раз за разом совершенствуются, придумывая что-то новенькое для выманивая ваших денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии