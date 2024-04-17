Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 17.04.2024 г.

«ВСУ в шоке, как такое произошло»: ВС России неожиданно для врага зашли глубоко в тыл в Часов Яре: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, на 16.04.24 г.