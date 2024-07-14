В Швеции раскрыли причину закрытия дела о подрыве «Северных потоков»

Швеция закрыло дело о диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» закрыли, поскольку правоохранители не нашли виновных, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 13 июля в интервью журналу Time.
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