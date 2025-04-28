Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Завидки берут

Завидки берут

Виктор Анисимов  Честное слово, завидки меня берут, и не шуточные. Как же так, вот власти ОАЭ, когда мигранты работающие у них начинают наглеть не по децки, просто напросто выдворяют всех мигрантов этой национальности, и нисколько не сомневаясь запрещают въезд всем мигрантам этой национальности не замарачиваясь какими то "общечеловеческими ценностями", гуманностью, и так далее.

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Комментарии
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Добрый Кот
Потому что там сильные, волевые власти. А у нас продажные политические импотенты. Включая луноликого. Теперь все эти выгнанные примитивные узбекские амёбы ринутся к нам и власти их примут с распростёртыми руками. Ведь они пострадали от властей ОАЭ. И паспорта им раздадут. А что рассияне-утрутся, узбеки важнее. Ведь они продажным чиновникам деньги приносят.
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11 час.
Vladimir Lioubimcev
ТАК потому, что в ОАЭ  СОБЛЮДАЮТ права и безопасность своих граждан, а не  УГОЖДАЮТ иностранцам, как это принято в России.... За это их и будут уважать. А нас - не будут.  Еще со времен Петра 1 в России подобострастие к иностранцам со стороны правящего класса.  И не вытравить...
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11 час.
Анна Зареченская
Пока у нас в России правят деньги и куча жуликов 90-х, никогда не будет покоя в нашей стране!
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10 час.
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