Завидки берут

Добрый Кот Потому что там сильные, волевые власти. А у нас продажные политические импотенты. Включая луноликого. Теперь все эти выгнанные примитивные узбекские амёбы ринутся к нам и власти их примут с распростёртыми руками. Ведь они пострадали от властей ОАЭ. И паспорта им раздадут. А что рассияне-утрутся, узбеки важнее. Ведь они продажным чиновникам деньги приносят.

Vladimir Lioubimcev ТАК потому, что в ОАЭ СОБЛЮДАЮТ права и безопасность своих граждан, а не УГОЖДАЮТ иностранцам, как это принято в России.... За это их и будут уважать. А нас - не будут. Еще со времен Петра 1 в России подобострастие к иностранцам со стороны правящего класса. И не вытравить...