Виктор Анисимов Честное слово, завидки меня берут, и не шуточные. Как же так, вот власти ОАЭ, когда мигранты работающие у них начинают наглеть не по децки, просто напросто выдворяют всех мигрантов этой национальности, и нисколько не сомневаясь запрещают въезд всем мигрантам этой национальности не замарачиваясь какими то "общечеловеческими ценностями", гуманностью, и так далее.
Завидки берут
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Добрый Кот
Потому что там сильные, волевые власти. А у нас продажные политические импотенты. Включая луноликого. Теперь все эти выгнанные примитивные узбекские амёбы ринутся к нам и власти их примут с распростёртыми руками. Ведь они пострадали от властей ОАЭ. И паспорта им раздадут. А что рассияне-утрутся, узбеки важнее. Ведь они продажным чиновникам деньги приносят.
Ответить
11 час.
Vladimir Lioubimcev
ТАК потому, что в ОАЭ СОБЛЮДАЮТ права и безопасность своих граждан, а не УГОЖДАЮТ иностранцам, как это принято в России.... За это их и будут уважать. А нас - не будут. Еще со времен Петра 1 в России подобострастие к иностранцам со стороны правящего класса. И не вытравить...
Ответить
11 час.
Анна Зареченская
Пока у нас в России правят деньги и куча жуликов 90-х, никогда не будет покоя в нашей стране!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии