В Бобруйском районе спасатели проехали по маршруту автолавки и напомнили сельчанам о безопасности.

Бобруйские спасатели не прекращают проводить разъяснительные беседы с населением Бобруйского района. В этот раз сотрудники МЧС встречались с сельчанами в местах выездной торговли на территории Телушского сельсовета.
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