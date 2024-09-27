В России тестируют нейроинтерфейс управления «Газелью»

Ульяновский государственный технический университет и российская биотех-лаборатория Neiry объединили усилия в совместной работе по созданию технологии управления транспортными средствами при помощи мысли.
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