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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова на турнире UFC в Шанхае

В Шанхае завершился турнир UFC . В главном бою дрались Умар Нурмагомедов и Сун Ядун . Ядун нокаутировал Нурмагомедова во втором раунде.

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