Домашние и бездомные собаки страдают от жары в Азии

Alex Nемо

Какие-то они все там нежные! Блин, мы работали в горячем цеху (открытый цех обжига на цемкомбинате) при температуре 50 градусов в ТЕНИ. А какой была температура в самом цеху одному богу известно! И никто в обморок не падал. И учтём что это были нормальные рабочие дни! Состояние признавалось опасным только после перехода температуры за 55 градусов в тени! И за более чем 38 лет жизни там я не слышал о гибели домашних животных от жары!