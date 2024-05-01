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Домашние и бездомные собаки страдают от жары в Азии

Домашние и бездомные собаки страдают от жары в Азии

Высокие температуры в Калькутте привели к тому, что жизнь в большей части индийского мегаполиса остановилась, но ветеринар Партха Дас не может вспомнить время, когда он был более занят, сообщает «phys.

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Комментарии
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Alex Nемо
Какие-то они все там нежные! Блин, мы работали в горячем цеху (открытый цех обжига на цемкомбинате) при температуре 50 градусов в ТЕНИ. А какой была температура в самом цеху одному богу известно! И никто в обморок не падал. И учтём что это были нормальные рабочие дни! Состояние признавалось опасным только после перехода температуры за 55 градусов в тени! И за более чем 38 лет жизни там я не слышал о гибели домашних животных от жары!
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16 час.
Сергей Дроздов
а
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15 час.
Сергей Дроздов
автор - тебе больше не о чём писать ? -ДБ !!!
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15 час.

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