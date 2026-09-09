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Царьград

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Bloomberg: Уиткофф и Трамп заработали миллионы в 2025 году

Bloomberg: Уиткофф и Трамп заработали миллионы в 2025 году

В 2025 году специальный представитель президента США Стив Уиткофф заработал 107 млн долларов от криптовалютного стартапа World Liberty Financial, основанного совместно с семьёй Дональда Трампа.

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