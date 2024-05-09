Александр Мостовой: «Если бы мне предложили возглавить «Баварию», я бы без раздумий согласился»

«Я не слышал, что кто-то отказывается от возможности возглавить «Баварию». Я не очень верю в это. Говорят, что порядка пяти кандидатов уже отказались ехать в Мюнхен, но с ними, с этими кандидатами, разговаривал кто-то? То, что пишут, что им поступало предложение, это не факт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Fonbet перевел 12,8 млн на развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО
- Медведев о том, что Качин взял у Надаля футболку на память: «Это было классно. Красивый жест»
- Мамиашвили об инаугурации Путина: «Чувствовались мощь и значимость всего, что происходило. Быть частью такого мероприятия – большая честь»
Свежие комментарии